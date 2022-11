Libia: comandante Forza di protezione a "Nova", “non abbiamo circondato noi il Consiglio di Stato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza di protezione della Costituzione, milizia libica considerata vicina al primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) Abdulhamid Dabaiba, smentisce di essere intervenuta stamane per impedire un’importante sessione dell’Alto Consiglio di Stato a Tripoli. “Non abbiamo ricevuto alcuna istruzione per impedire la seduta del Consiglio di Stato: chi l'ha fatto se ne assume la responsabilità”, ha detto ad “Agenzia Nova” il comandante della Forza di protezione costituzionale, Mohsen Zweik. Il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled al Mishri, ha presentato una denuncia ufficiale al procuratore generale della Libia, Al Siddiq al Sour, accusando il primo ministro e alcuni suoi collaboratori di aver ostacolato la sessione dell’organo consultivo organizzata per oggi. Nello specifico, Al Mishri ha accusato Dabaiba, il consigliere per la sicurezza nazionale Ibrahim Dabaiba e il ministro delle Comunicazioni Walid al Lafi di aver dato istruzioni alla Forza di protezione della Costituzione per impedire la sessione dell’Alto consiglio prevista all’hotel Mahari, situato nel centro della capitale Tripoli, a pochi metri dalle ambasciate straniere. “La forza che ha circondato la sede dell’Alto Consiglio di Stato non è nostra e non abbiamo impartito alcun ordine in tal senso”, ha detto Zweik. (segue) (Lit)