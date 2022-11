Libia: comandante Forza di protezione a "Nova", “non abbiamo circondato noi il Consiglio di Stato” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Senato" libico che fa da contraltare alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, il foro legislativo che si riunisce nell'est del Paese, avrebbe dovuto discutere oggi due questioni controverse: l'unificazione dell'autorità esecutiva e le posizioni dirigenziali delle principali istituzioni sovrane della Libia. Il premier Dabaiba aveva respinto la decisione del Consiglio di Stato di portare avanti, d'intesa con il parlamento di Tobruk, questi due dossier considerati cruciali, aggirando di fatto il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il Consiglio di Stato aveva recentemente trovato un’intesa di massima con il Parlamento di Tobruk in Marocco per superare l’attuale fase di transizione entro gennaio 2023, una soluzione accolta però con scetticismo in patria e con freddezza dalle Nazioni Unite. Il potere in Libia continua a essere conteso da due coalizioni rivali: da una parte il Governo di unità nazionale del premier ad interim Dabaiba con sede a Tripoli, riconosciuto al livello internazionale ma sfiduciato dal Parlamento dell’est; dall’altra il Governo di stabilità nazionale designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk e guidato da Fathi Bashagha, già ministro dell’Interno di Tripoli, basato a Sirte. (Lit)