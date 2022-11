Israele: “Axios”, Fbi avvia indagine sulla morte di Shireen Abu Akleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha notificato alle autorità israeliane che il Federal Bureau of Investigation (Fbi) avrebbe aperto una indagine sulla morte di Shireen Abu Akleh, giornalista palestinese (naturalizzata statunitense) uccisa lo scorso 11 maggio mentre copriva per l’emittente “Al Jazeera” una operazione delle forze di difesa israeliane in un campo profughi a Jenin, in Cisgiordania. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al portale di informazione “Axios” che la decisione Usa è “molto inusuale”, e che le autorità di Washington potrebbero anche chiedere di indagare sui soldati che hanno partecipato all’operazione. Le fonti, tra le quali ci sarebbero anche funzionari israeliani, hanno confermato la notifica inviata dal dipartimento della Giustizia Usa, che si sarebbe mosso dopo aver ricevuto pressioni da numerosi esponenti parlamentari. Più di 20 senatori democratici avrebbero firmato una lettera chiedendo l’avvio di una indagine indipendente da parte dell’Fbi. (Was)