Francia-Italia: Bardella (Rn), Meloni ha fatto valere le ragioni degli italiani

- Nella vicenda Ocean Viking il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha avuto ragione. Ha fatto valere le ragioni degli italiani. Lo ha detto il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, alla trasmissione “Quarta Repubblica”. “La polemica non è nuova. Già all’epoca della nave Aquarius avevamo denunciato le Ong che cercano i migranti vicino alla Libia o alla Tunisia per favorire i trafficanti e portare gli immigrati in Europa”, ha affermato. Secondo i sondaggi, “i francesi non vogliono un altro carico di immigrati” e la decisione di accogliere la nave Ocean Viking è stata presa “contro i francesi”. “Abbiamo sei milioni di disoccupati, insicurezza, difficoltà sociali, il tutto legato anche all’immigrazione clandestina”, ha spiegato Bardella. (Res)