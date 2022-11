Libia: fonti “Nova”, prevista domani nuova sessione dell’Alto consiglio di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto consiglio di Stato, il "Senato" libico che fa da contraltare alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, il foro legislativo che si riunisce nell’est della Libia, ha inviato un messaggio ai propri membri convocandoli, domani, per l’82esima sessione plenaria. Lo hanno riferito fonti libiche ad “Agenzia Nova”. La sessione si terrà alle 10:00 ora locale (le 09:00 italiane) presso l’hotel Mahari, nel centro della capitale Tripoli. Il messaggio è giunto dopo che il presidente dell’Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, ha presentato una denuncia ufficiale al procuratore generale della Libia, Al Siddiq al Sour, denunciando il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) Abdulhamid Dabaiba e altri individui suoi collaboratori per aver ostacolato la sessione dell’organo consultivo organizzata per oggi. Il Senato libico aveva riferito in mattinata che "un gruppo armato legato ad Abdulhamid Dabaiba aveva impedito ai consiglieri di entrare nell'edificio dove avrebbe dovuto tenersi la sessione, schierando mezzi armati di fronte alla sede". Al Mishri ha poi accusato Dabaiba, il consigliere per la sicurezza nazionale Ibrahim Dabaiba e il ministro delle Comunicazioni Walid al Lafi di aver dato istruzioni alla Forza di protezione della Costituzione per ostacolare la sessione durante la quale erano previste discussioni su due questioni controverse: l'unificazione dell'autorità esecutiva e le posizioni dirigenziali delle principali istituzioni sovrane della Libia. (Lit)