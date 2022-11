Emirati: al via domani ad Abu Dhabi il primo Congresso mondiale dei media (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo ai cambiamenti che il settore ha subito lo scorso anno, Al Rayssi ha affermato che il ritmo dei cambiamenti nel panorama dei media è stato incredibilmente rapido, rendendo irrilevanti i concetti dei media più tradizionali, e ha evidenziato come i progressi tecnologici, l'avvento dei social network e nuovi modelli di proprietà siano alcuni dei cambiamenti chiave che hanno rimodellato il settore. Il direttore generale della Wam ha inoltre sottolineato che durante l’evento si terranno una serie di tavole rotonde che metteranno in luce soluzioni rivoluzionarie di tecnologia e intelligenza artificiale e il metaverso, nel tentativo di sfruttare il loro slancio innovativo per guidare la crescita nel panorama dei media globali. Inoltre, ha aggiunto Al Rayssi, l'evento sosterrà l'agenda di digitalizzazione degli Emirati Arabi Uniti, contribuendo ad accelerare i piani di trasformazione digitale del Paese del Golfo. Inoltre, il direttore generale della “Wam” ha sottolineato come il Gmc consenta di promuovere il messaggio di tolleranza degli Emirati, ispirando ulteriormente il mondo a costruire le proprie comunità su valori fondamentali come l'apertura e la convivenza. (segue) (Res)