Francia-Italia: Bardella (Rn), con migranti riaccompagnati in Africa non ci sarebbero controlli a Ventimiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La militarizzazione del confine franco-italiano a Ventimiglia è una bagarre mediatica, in realtà il presidente francese Emmanuel Macron sta riscoprendo l’utilità dei controlli alle frontiere ma solo nei momenti di crisi. Lo ha detto il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, alla trasmissione “Quarta Repubblica”. “I migranti clandestini in Francia dovrebbero essere riaccompagnati nei Paesi di transito o in Africa. Dovrebbe essere applicata la legge. Se così fosse non ci sarebbero i controlli alla frontiera di Ventimiglia”, ha dichiarato. “Bisogna potenziare gli strumenti di Frontex e attuare il principio dei respingimenti, ossia soccorrere le navi che cercano di attraversare il Mediterraneo ma riaccompagnarle nei porti d’origine. Penso che questa sia la volontà dei francesi e degli italiani”, ha continuato Bardella. (Res)