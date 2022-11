Usa: Congresso, governi stranieri hanno soggiornato a hotel di Trump mentre tentavano di influenzare amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei governi di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Cina e Malesia hanno speso centinaia di migliaia di dollari per soggiornare al Trump International Hotel di Washington durante la presidenza di Donald Trump, nello stesso periodo in cui hanno tentato di influenzare la politica estera statunitense su una serie di dossier internazionali. In un documento pubblicato oggi dal Comitato per la supervisione e la riforma della Camera dei rappresentanti, entrato in possesso di alcune ricevute di pagamento, viene dimostrato che una delegazione guidata dal primo ministro della Malesia, Najib Razak, ha soggiornato per una settimana nell’albergo a settembre del 2017, spendendo 259.724 dollari. Nello stesso periodo, secondo la commissione, il premier avrebbe tentato di convincere l’amministrazione Trump (senza successo) ad annullare una indagine sul fondo sovrano della Malesia. Le ricevute confermano anche la visita di una delegazione del ministero della Difesa saudita a marzo del 2018, che ha speso 85.961 dollari per soggiornare nell’albergo mentre le autorità di Riad e Abu Dhabi tentavano di convincere l’amministrazione Usa a sostenere l’embargo imposto all’epoca dai Paesi arabi nei confronti del Qatar. (segue) (Was)