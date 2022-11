Usa: Congresso, governi stranieri hanno soggiornato a hotel di Trump mentre tentavano di influenzare amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ricevute sono state consegnate alla commissione dalla società di consulenza Mazars Usa, nel quadro delle indagini del governo federale sulle attività della Trump Organization dell’ex presidente degli Stati Uniti. “La documentazione pubblicata oggi dimostra come Donald Trump sia stato guidato dai suoi interessi personali durante il suo mandato, e non dalla necessità di fare il bene dei cittadini”, ha scritto la presidente del Comitato, Carolyn Maloney, in una lettera indirizzata all’archivista Debra Steidel Wall. Nel documento, la rappresentante democratica chiede agli Archivi nazionali di mettere a disposizione tutti i documenti relativi ad eventuali tentativi di influenzare l’amministrazione Trump da parte di governi stranieri i cui rappresentanti avrebbero soggiornato presso l’hotel dell’ex presidente. (Was)