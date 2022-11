Finanza: Banco Bpm, conclusa emissione bond green senior non preferred per 500 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta della quarta emissione nell'ambito del Green, Social and Sustainability Bond Framework dopo quella del Social Bond di luglio 2021 per un ammontare pari a 500 mln di euro, del primo Green Covered Bond da 750 mln di euro collocato a marzo 2022 e del primo Bond Green Senior Non Preferred da 500 milioni di euro collocato a settembre 2022. Il framework si integra perfettamente nella strategia Esg di Banco Bpm e rappresenta la concreta realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che sempre più indirizzano e caratterizzano le diverse aree di business della Banca. Banco Bpm ha, inoltre, ottenuto sul proprio gramework una certificazione fornita da Institutional Shareholder Services Edg (Iss Esg) quale soggetto indipendente avente competenza ambientale, sociale e di sostenibilità: Second Party Opinion (Spo). Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (62 per cento) e banche(13 per cento), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda col 16 per cento, Germania, Austria e Svizzera con il 16 per cento, Paesi Nordici con il 10 per cento e Francia col 6 per cento) e dell'Italia col 45 per cento. Banca Akros (parte correlata dell'emittente), Citi, Goldman Sachs International, Mediobanca, Nomura, Santander e Ubs Investment Bank hanno agito in qualità di Joint Bookrunners. (Com)