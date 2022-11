Germania: conferenza “No justice without life. The world towards justice without the death penalty” all'ambasciata d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Berlino ha ospitato questa sera la conferenza “No justice without life. The world towards justice without the death penalty”, dedicata alla lotta contro la pena di morte e agli ultimi sviluppi dell'azione internazionale di diplomazia e società civile contro la pena capitale. Come comunicato dall’ambasciata medesima, l'evento è stato organizzato in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio, rappresentata da Mario Marazziti, co-fondatore della Coalizione mondiale contro la pena di morte e coordinatore con la Comunità di diverse iniziative internazionali. La conferenza anticipa l'ottavo Congresso internazionale contro la pena di morte, che si apre domani a Berlino. All'incontro è intervenuta il sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione internazionale, Maria Tripodi, che rappresenterà il governo italiano al Congresso berlinese dei prossimi giorni. Inoltre, erano presenti altri attori della comunità diplomatica e della società civile impegnati sul tema. “L'Italia vuole in questo modo confermare il suo impegno verso un'autentica battaglia di civiltà che da sempre, fin dai tempi di Cesare Beccaria, vede il nostro Paese in prima linea”, ha dichiarato nel suo intervento di apertura l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio. Il diplomatico ha quindi ribadito la necessità di proseguire ogni sforzo in un contesto internazionale che pure ha fatto segnare negli anni importanti avanzamenti. (segue) (Geb)