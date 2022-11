Germania: conferenza “No justice without life. The world towards justice without the death penalty” all'ambasciata d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concetti ripresi anche dal sottosegretario Tripodi, che ha ricordato come molti Stati, pur con differenti sistemi legali, tradizioni, culture e religioni, abbiano ormai adottato la moratoria sulla pena di morte. L'esponente di Forza Italia (FI) ha elogiato il prezioso contributo a questo fine della Comunità di Sant'Egidio: “L'incremento dei voti registrato la scorsa settimana a favore della moratoria nella Terza Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che anticipa il voto di dicembre in plenaria, è un ulteriore, importante segnale in questa direzione”. Altri concreti dati a conferma del successo dell'iniziativa diplomatica sono stati quindi forniti da Marazziti: “Nel 1976 erano solo 16 gli Stati del mondo che avevano abolito la pena di morte. Oggi sono 144 i Paesi che non la usano più, abolita per legge o di fatto”. Negli Stati Uniti le esecuzioni sono al minimo storico da oltre venti anni e in Africa un intero Continente “ha intrapreso con decisione la strada di una giustizia senza pena di morte”, ha aggiunto Marazziti, che ha quindi sottolineato il contributo a tale scopo di iniziative come il movimento mondiale “Città per la Vita” o quella delle Conferenze internazionali dei ministri della Giustizia, promosse da Sant'Egidio con l'Italia e l'Unione europea. All'incontro in ambasciata hanno partecipato anche testimoni diretti e attori internazionali della lotta mondiale contro la pena di morte. Tra di loro Debra Milke e Antoinette Chahine - già condannate a morte e successivamente scagionate - e Elbegdorj Tsakhia, ex presidente della Mongolia e promotore dell'abolizione della sentenza capitale nel Paese, intervenuta nel 2017. (Geb)