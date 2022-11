Migranti: Bardella (Rn), oggi molte persone non fanno più lo sforzo di integrarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi molti migranti provengono da Paesi terzi e non fanno più lo sforzo di assimilazione, di integrazione, non rispettano l’identità europea. Lo ha detto il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, alla trasmissione “Quarta Repubblica”. “Sono di origini italiane. Mia mamma è nata a Torino. Per me l’Italia è un Paese che conta molto perché sono lì ci sono le mie radici. La mia famiglia è arrivata in Francia negli anni Sessanta. Si sono impegnati a imparare il francese, a rispettare la cultura e l’identità francese ed europea”, ha detto Bardella. “Oggi molti migranti provengono da Paesi terzi e non fanno più lo sforzo di assimilazione, di integrazione, non rispettano la nostra identità. Abbiamo accolto troppi clandestini nel nostro Paese”, ha continuato. “L’immigrazione è un fenomeno europeo. E’ facile integrarsi in Europa per noi europei. E’ molto diverso per popoli che vengono dall’Africa, che hanno una visione molto diversa, per esempio, dei problemi relativi alle donne”, ha spiegato Bardella. (Res)