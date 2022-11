Donne: Tubetti (Fd'I), è ora di riscrivere norme su loro ruolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' il momento di superare la grammatica di genere e costruire un futuro di possibilità per le future generazioni". Lo ha dichiarato la senatrice di Fratelli d'Italia Francesca Tubetti alla Conferenza nazionale delle presidenti regionali delle commissioni Pari opportunità. "Con l’elezione del premier Meloni - ha sottolineato Tubetti - si è rotto definitivamente l’infrangibile tetto di cristallo ed è ora di riscrivere le norme relative al ruolo della donna. Non sono tutele o privilegi ma servizi quelli che servono a dare alle donne la possibilità di non scegliere tra lavoro e famiglia. Asili nido flessibili e sostegno alle vittime della violenza con veri e propri percorsi di inserimento nel mondo del lavoro". (Rin)