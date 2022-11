Francia: Bardella (Rn), Macron rappresenta ideologia minoritaria in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron rappresenta un’ideologia minoritaria in Europa. Lo ha detto il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, alla trasmissione “Quarta Repubblica”. “Sono molto felice di vedere una grande nazione come l’Italia aver portato al governo delle persone che difendono la sovranità del Paese. La stessa corrente patriottica è presente in Polonia, in Ungheria, in Spagna”, ha affermato. “I popoli d’Europa si stanno sollevando per portare al governo persone che difendano gli interessi europei. Io non voglio uscire dall’Ue ma insieme si può lottare contro la Commissione Ue. Spero di poter portare avanti questa battaglia per riportare la grandeur dell’Europa”, ha concluso Bardella. (Res)