- "La qualificazione dell’Italbasket ai mondiali del 2023 è una grande notizia per noi, un modo per promuovere italianità nel mondo. Complimenti ai nostri ragazzi per l’ottimo risultato raggiunto". Lo scrive su Twitter il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)