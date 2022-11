Lazio 2023: centrosinistra tra nodo primarie e spaccature, a destra avanzano Rampelli e Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- Con le dimissioni del governatore Nicola Zingaretti si è aperta ufficialmente la corsa per le elezioni regionali del Lazio. Le forze politiche sono alla ricerca di un candidato, con il toto-nomi che impazza, tra possibili alleanze e spaccature. Il centrosinistra nel Lazio è arrivato letteralmente a un bivio, con il "campo largo" ormai imploso: da un lato il Pd con il Terzo polo a sostenere la candidatura di Alessio D’Amato, dall’altro lato il Movimento 5 stelle che appare spiazzato e valuta la prossima mossa e che attrae, oggi più di ieri, le liste minoritarie di sinistra. Il primo passaggio è la Direzione regionale del Pd convocata per domani alle 17 che dovrà confermare la candidatura dell'assessore D'Amato. Mercoledì, invece, in una riunione di coalizione si dovrebbe decidere se fare o meno le primarie. Il leader di Azione Carlo Calenda ha già dichiarato che non parteciperà ai gazebo, pur sostenendo la candidatura di D'Amato. Inoltre, tra i gruppi della sinistra radicale e civica c'è già malcontento. (segue) (Rer)