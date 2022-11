Lazio 2023: centrosinistra tra nodo primarie e spaccature, a destra avanzano Rampelli e Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Con le dimissioni del governatore Nicola Zingaretti si è aperta ufficialmente la corsa per le elezioni regionali del Lazio. Le forze politiche sono alla ricerca di un candidato, con il toto-nomi che impazza, tra possibili alleanze e spaccature. Il centrosinistra nel Lazio è arrivato letteralmente a un bivio, con il "campo largo" ormai imploso: da un lato il Pd con il Terzo polo a sostenere la candidatura di Alessio D’Amato, dall’altro lato il Movimento 5 stelle che appare spiazzato e valuta la prossima mossa e che attrae, oggi più di ieri, le liste minoritarie di sinistra. Il primo passaggio è la Direzione regionale del Pd convocata per domani alle 17 che dovrà confermare la candidatura dell'assessore D'Amato. Mercoledì, invece, in una riunione di coalizione si dovrebbe decidere se fare o meno le primarie. Il leader di Azione Carlo Calenda ha già dichiarato che non parteciperà ai gazebo, pur sostenendo la candidatura di D'Amato. Inoltre, tra i gruppi della sinistra radicale e civica c'è già malcontento. (segue) (Rer)