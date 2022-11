Lazio 2023: centrosinistra tra nodo primarie e spaccature, a destra avanzano Rampelli e Rocca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, mentre i Verdi, alla fine rimarrebbero in coalizione con qualche dubbio, appoggiando eventualmente, in caso di primarie, la consigliera della lista Civica Zingaretti Marta Bonafoni, il cui nome era circolato anche per un ticket con D'Amato; l'ala di Si e Sce, non vedendo di buon occhio l'accordo con il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, potrebbe anche convergere verso il M5s. Secondo quanto filtra dagli ambienti della Sinistra civica le primarie sarebbero "di facciata" e per quanto si lavori "a unire" la coalizione per non consegnare la regione alla destra, si chiederà al Pd di rettificare l'approccio all'allenza. Sul fronte Movimento 5 stelle, oggi è spuntato il nome di Livio De Santoli, già candidato alle scorse elezioni politiche e fedelissimo di Giuseppe Conte – un civico d'area – che, però, non sarebbe molto gradito alla base. Per questo nella rosa dei papabili da contrapporre al Pd e al Terzo polo, prima che al centrodestra, potrebbe rientrare Ignazio Marino, ex sindaco di Roma, in tandem con Massimiliano Smeriglio, parlamentare europeo e fondatore di Sinistra civica ecologista. Il quadro sarà chiaro mercoledì, dopo la riunione di coalizione, ma non è esclusa una corsa in solitaria o una convergenza verso il M5s dei gruppi minori di sinistra. (segue) (Rer)