Lazio 2023: centrosinistra tra nodo primarie e spaccature, a destra avanzano Rampelli e Rocca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Rampelli si è detto pronto e disponibile a candidarsi alla presidenza della Regione Lazio: "Ho sempre dato a Giorgia Meloni la disponibilità a svolgere il ruolo più utile alla causa. Sono stato pronto a fare il candidato sindaco in passato" e per la Regione Lazio "sono disponibile a fare il candidato governatore, se c'è bisogno di me". Ma circolano anche i profili del coordinatore di Fd’I Lazio Paolo Trancassini, del consigliere uscente Fabrizio Ghera e di Chiara Colosimo, già consigliera regionale e fedelissima di Giorgia Meloni. Il tempo stringe: da sabato, con lo scioglimento del consiglio regionale, decorrono ufficialmente i tre mesi per indire nuove elezioni. Le date ipotizzate per il voto sono il 5 o il 12 febbraio, ma potrebbe anche esserci un election day il 5 marzo con altre elezioni regionali e amministrative. (Rer)