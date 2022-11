Difesa: operazione Orice, nave Thaon Di Revel schierata in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pattugliatore polivalente d’altura (Ppa) della Marina militare Paolo Thaon Di Revel, arrivata oggi in Qatar, contribuirà alla sicurezza delle acque internazionali al largo di Doha per tutta la durata della Fifa World Cup 2022. Lo riferisce il ministero della Difesa, precisando che il pattugliatore è la prima di sette unità della nuova classe di Ppa di cui si è recentemente dotata la flotta della Marina militare e che permetteranno lo schieramento del contingente italiano interforze responsabile dell’operazione “Orice”, la missione bilaterale di supporto alle Forze armate del Qatar per la sicurezza dei Mondiali di calcio in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. La nave pattuglierà le acque internazionali al largo della capitale qatariota allo scopo di prevenire traffici illeciti e possibili attività terroristiche. Nell’ambito dell'articolato apparato di difesa qatariota, il Thaon di Revel opererà in piena sinergia con assetti aeronavali di altri Paesi quali Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Pakistan e Turchia. (segue) (Com)