© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A chi ancora in queste ore puntualizza la necessità di svolgere una Assemblea nazionale in presenza, ricordo che la seduta si svolgerà in forma ibrida, cioè sia in presenza che online, sulla base delle segnalazioni che ogni componente dell'Assemblea farà pervenire entro domani alle ore 18". Lo afferma in una nota Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione nella segreteria del Pd.(Com)