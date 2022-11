Usa: nuovo ordine del tribunale contro la cancellazione del debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro tribunale federale ha bloccato l’entrata in vigore del piano dell’amministrazione Biden per la cancellazione del debito studentesco. In una nota, la Corte d’appello dell’ottavo circuito giudiziario degli Stati Uniti ha annunciato di avere emesso una mozione d’emergenza che rimarrà in vigore fino all’arrivo della sentenza da parte del tribunale o della Corte suprema Usa. La decisione del tribunale arriva pochi giorni dopo che un giudice federale in Texas ha bloccato il programma, definendolo anticostituzionale. (Was)