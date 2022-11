Ue: Consiglio Affari esteri ribadisce sostegno a Ucraina, nuove sanzioni a Iran e contro uso armi chimiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra decisione significativa presa dal Consiglio è stata quella di aggiungere 29 persone e tre entità all'elenco dei soggetti sottoposti a sanzioni per violazioni di diritti umani in Iran, dopo la morte di Mahsa Amini e la repressione violenta delle manifestazioni di protesta che questo evento ha scatenato nel Paese. "L'Ue condanna fermamente l'inaccettabile repressione violenta dei manifestanti. Siamo al fianco del popolo iraniano e sosteniamo il suo diritto di protestare pacificamente e di esprimere liberamente le proprie richieste e opinioni. Oggi imponiamo ulteriori sanzioni ai responsabili della repressione dei manifestanti iraniani", ha detto Borrell. Nella lista sono stati inseriti i quattro membri della squadra che ha arrestato Mahsa Amini, i capi provinciali delle Forze dell'ordine iraniane (Lef) e del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc), nonché il generale di brigata Kiyumars Heidari, comandante delle forze di terra dell'esercito iraniano, per il loro ruolo nella brutale repressione delle proteste. L'Ue ha inserito nella lista anche l'emittente televisiva di Stato iraniana "Press Tv", come responsabile della produzione e della trasmissione delle confessioni forzate dei detenuti. (segue) (Beb)