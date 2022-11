Ue: Consiglio Affari esteri ribadisce sostegno a Ucraina, nuove sanzioni a Iran e contro uso armi chimiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha deciso inoltre di imporre ulteriori misure restrittive contro la continua minaccia della proliferazione e dell'uso di armi chimiche. I nuovi elenchi riguardano dieci persone e un'entità collegate all'avvelenamento di Aleksej Navalnyj con un agente nervino di tipo Novichok il 20 agosto 2020 e alla produzione di sistemi di lancio di armi chimiche in Siria. Per quanto riguarda il caso Navalnyj, i nuovi elenchi includono operatori e funzionari di alto livello del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ed esperti russi di armi chimiche, mentre per quanto riguarda la Siria, l'Ue ha deciso di sanzionare Mhd Nazier Houranieh & Sons, che fornisce al Centro siriano di studi e ricerche materiali utilizzati per produrre sistemi di lancio di armi chimiche, e i suoi comproprietari. Le misure restrittive contro l'uso e la proliferazione di armi chimiche si applicano ora a un totale di 25 persone e 3 entità. Le persone designate sono soggette a un congelamento dei beni e a un divieto di viaggio, che impedisce loro di entrare o transitare nei territori dell'Unione europea. Alle persone e alle società europee è inoltre vietato mettere fondi a disposizione delle persone indicate. (Beb)