Turismo: ministero, orgoglio Italia, vince premio del Gala finlandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia vince il premio del Gala del turismo finlandese come migliore destinazione internazionale dell’anno. Un attestato - si legge sul profilo Facebook del ministero del Turismo - di cui "siamo orgogliosi e che riconosce la grande varietà e bellezza della nostra nazione, sintetizzata della motivazione che è alla base del premio: 'Cos'è l'Italia? Meraviglie architettoniche, capolavori artistici e artigianali, interpretazioni operistiche mozzafiato, appuntamenti culturali, storia, cucina e vino, spiagge, monti, paesaggi suggestivi, borghi quieti e città pulsanti vita senza sosta. C'è qualcosa che non si può ammirare in Italia? Un Paese dove riesci sempre a scoprire qualcosa di nuovo ed interessante, per tornarci ancora e ancora'. Grazie ancora, ne siamo orgogliosi". (Rin)