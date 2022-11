Tlc: Labriola, Tim non riconosciuta come energivora non gode di sgravi fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella delle telecomunicazioni "è un'industria che sta perdendo progressivamente e questo è un problema per il sistema Paese, perché se non abbiamo la capacità di finanziare nuovi investimenti, il nostro rischia di essere un Paese con infrastrutture minori o peggiori rispetto agli altri Paesi". Lo ha sottolineato Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, nel corso della registrazione "Quarta Repubblica" in onda questa sera di Rete4. Per le telecomunicazioni "la media della spesa degli utenti americani è 44 euro, in Europa 14, da noi meno di 10", dunque "incasso di meno ma spendo di meno? No, le frequenze 5G in Italia sono state le frequenze più pagate al mondo, quindi abbiamo costi maggiori e per le normative contro l'inquinamento elettromagnetico noi dobbiamo avere molte più antenne rispetto al resto d'Europa", ha spiegato per poi aggiungere: "Tim non è considerata un'azienda energivora quindi ha meno sgravi fiscali rispetto agli altri". (Rin)