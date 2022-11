Egitto: Senato approva emendamento della legge sugli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato dell’Egitto ha approvato un progetto di modifica della legge sugli investimenti, che include una serie di incentivi, tra cui tagli alle tasse e procedure facilitate. Lo ha fatto sapere il Senato stesso in una nota. La legge attualmente in vigore tiene già conto delle misure concordate con il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, ma si prevede che ne verranno aggiunte altre entro la fine di quest’anno, ha fatto sapere il viceministro delle Finanze Ahmed Kocek, con riferimento alla possibile approvazione di un documento sulla politica di proprietà dello Stato. Laddove gli emendamenti vengano approvati anche dalla Camera dei rappresentanti e dal presidente della Repubblica, Abdel Fattah al Sisi, il governo del Cairo estenderà incentivi per periodi fino a nove anni. Tuttavia, la concessione di incentivi riguarderà quei progetti o ampliamenti finanziati con almeno il 50 per cento di valuta estera e le cui attività avranno inizio entro sei anni. Gli emendamenti, in realtà, sono stati respinti da alcuni deputati che li hanno ritenuti non ancora sufficienti a creare un ambiente in grado di attrarre investimenti soprattutto esteri.(Cae)