Energia: Orlando (Pd), servono interventi contro dispersione gas

- "Nell'interesse dell'ambiente, nell'interesse del nostro Paese, che viene spesso scomodato in queste ore e in queste settimane, nell'interesse dei cittadini e delle imprese, dobbiamo discutere e introdurre strumenti attraverso i quali non si guardi soltanto a come estrarre il gas, ma prima a come evitare che il gas già estratto e importato non vada sprecato". E' quanto sottolinea su Facebook il deputato del Partito democratico, Andrea Orlando, che aggiunge: "Secondo un report del Wwf sono 3,9 miliardi di metri cubi quelli che vengono dispersi nel nostro Paese: praticamente il doppio di quello che si estrae e una quantità uguale a quella che importiamo da alcuni Paesi. Servono interventi che spingano verso il miglioramento degli impianti e la loro manutenzione, vietando pratiche come la combustione del gas per la gestione degli impianti di routine". (Rin)