Migranti: Tajani, navi Ong hanno appuntamento con trafficanti nel Mediterraneo

- Durante il Consiglio Affari esteri, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha posto il problema delle navi delle organizzazioni non governative che "hanno appuntamento in mezzo al Mediterraneo con i trafficanti". Lo ha detto il ministro in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "Ho posto il problema dell'arrivo, nel nostro Paese, di migranti che non arrivano in cerca di solidarietà, come fanno i migranti che arrivano con le piccole barche, ma di quelli che sbarcano con navi non governative", ha detto. "Ho ricordato quello che ha scritto Frontex nell'ultima relazione. Sono navi che hanno appuntamenti in mezzo al Mediterraneo con i trafficanti che poi caricano i migranti sulle loro navi", ha aggiunto. "Questo deve essere regolato e controllato dall'Ue con un'azione della Commissione europea. C'è un codice di condotta che secondo noi deve essere rinforzato", ha concluso Tajani. (Beb)