© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Buon lavoro ad Andrea Varnier, nuovo Ad di Fondazione Milano-Cortina. I Giochi Olimpici e Paralimpici invernali che ospiteremo nel 2026 sono una vetrina straordinaria, un’occasione importante per i territori coinvolti, per le nostre montagne, per l’Italia. Non sprechiamola”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione. (Rem)