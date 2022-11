Tlc: Labriola (Tim), su dati non si avrà mai sicurezza al 100 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certamente" sono sicuri i dati che passano per la rete "c'è tutta una normativa legata anche al Golden power che porta a garantire la sicurezza dei dati, noi stiamo seguendo tutte le normative, dopo di che in generale, quando si parla di cyber security, non si avrà mai la sicurezza al 100 per cento". Lo ha detto Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, nel corso della registrazione "Quarta Repubblica" in onda questa sera di Rete4. "Non esiste la sicurezza al 100 per cento", ha aggiunto. (Rin)