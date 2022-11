Roma: tra paura e omertà a Tor Bella Monaca vince la criminalità, ma c'è chi rompe il silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un minorenne accoltellato e un diciannovenne sparato sono troppi anche per Tor Bella Monaca. Nel quartiere capitolino che si fregia del titolo di piazza dello spaccio più grande d’Europa, atti di violenza tra spacciatori e clan che si dividono le aree non sono una novità. Preoccupa ancor di più quando, a farne le spese sono ragazzi che, almeno apparentemente, nulla avrebbero a che fare con la criminalità. La scorsa settimana due minorenni di 14 e 16 anni sono stati aggrediti da un tossicodipendente all’interno del parco di fronte al civico 75 di via dell’Archeologia. Il 14enne ha rimediato una coltellata a un braccio. L’aggressione sarebbe opera di un giovane ancora non identificato che stava iniettandosi eroina seduto su una panchina. Due giorni dopo un 19enne è stato portato in ospedale a Tor Vergata per una ferita da arma da fuoco a un braccio. Il ragazzo ha raccontato di essere stato ferito da un proiettile sparato da un’auto in corsa sempre in via dell’Archeologia. Il giovane è incensurato e al momento sembra si sia trattato di uno scambio di persona. (segue) (Rer)