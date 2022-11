Migranti: Tajani, dialogo sereno con collega francese dopo colloquio Mattarella-Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avuto un lungo colloquio con la ministra degli Affari europei francese, Laurence Boone, durante il Consiglio Affari esteri di Bruxelles. Lo ha detto lo stesso Tajani durante un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "Ho avuto un lungo colloquio con la ministra degli Affari europei francese e, dopo il colloquio Mattarella-Macron, i toni sono stati naturalmente molto più sereni rispetto ai giorni passati", ha detto. "Il comune sentire è che serva una soluzione europea, tutti i ministri mi sono sembrati convinti della necessità di trovare una soluzione a livello comunitario", ha aggiunto. "Adesso si tratta di trovare le giuste soluzioni. Ho insistito perché ci fosse anche una riunione congiunta dei ministri degli Affari esteri e dell'Interno per affrontare in maniera complessiva la questione della migrazione. Sono soddisfatto per il dibattito di oggi", ha concluso. (Beb)