Roma: tra paura e omertà a Tor Bella Monaca vince la criminalità, ma c'è chi rompe il silenzio (2)

- Lo spaccio a Tor Bella monaca, avviene in maniera palese, sotto gli occhi dei passanti ormai abituati. “La piazza dello spaccio è tenuta principalmente da stranieri, per lo più africani”, dice uno degli investigatori che da decenni contrasta la criminalità in quella zona, interpellato da “Agenzia Nova”, e che sceglie di restare anonimo. “E’ manodopera a basso costo che si reperisce facilmente da uno dei 25 centri di accoglienza presenti nel Municipio VI”. Ma Tor Bella è anche un grande mercato che dà "lavoro" a giovani e meno giovani di province e regioni vicine. “Arrivano dal viterbese - dice ancora la fonte -, dal reatino finanche da L’aquila per prendere droga che spesso pagano spacciando qui in zona e rimangono a dormire in macchina o nei garage fino al saldo della droga che devono portare via”. Tra le tredici principali piazze dello spaccio della Capitale, in quella di Tor Bella Monaca è possibile trovare ogni tipo di droga ad eccezione di quella chimica “Lsd, per esempio, non l’abbiamo mai sequestrata”, dice l’investigatore. (segue) (Rer)