Roma: tra paura e omertà a Tor Bella Monaca vince la criminalità, ma c'è chi rompe il silenzio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cocaina viene smerciata soprattutto in largo Ferruccio Mengaroni, ma anche in largo Paolo Ferdinando Quaglia o in via San Biagio Platani; l’eroina è prerogativa della zona del Palazzo a ferro di Cavallo, ma lì siamo già nel grande “centro commerciale della droga” di viale dell’Archeologia ed è possibile trovare di tutto. Un luogo dove quasi tutti i portoni dei palazzo hanno “custodi”: due o tre giovani che presidiano il territorio, guardano chi entra e chi esce, ma soprattutto chi si avvicina, pronti a lanciare l’allarme in caso di arrivo delle “guardie”. C’è poi chi spaccia “alle fermate degli autobus. Ci sono giovani - spiega l’investigatore - che restano in attesa di un autobus per ore senza prenderne nessuno, ma ricevono le visite di macchine che si fermano e poi ripartono. I nigeriani e i gambiani solitamente nascondono le dosi in bocca, sotto la lingua; altri invece preferiscono trovare un nascondiglio per terra, magari sotto la carta di un pacchetto di patatine che indicano all’acquirente dopo aver preso i soldi”. Un punto di svolta “c’è stato – dice ancora la fonte - con l’ex prefetto Matteo Piantedosi. A lui si devono gli sgomberi delle case occupate dai clan, e l’applicazione della normativa che permette alla prefettura di revocare le licenze delle attività dei malavitosi. Spero - aggiunge - che da ministro dell’Interno non dimentichi queste periferie e le problematiche che ha conosciuto da prefetto”. (segue) (Rer)