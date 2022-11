Roma: tra paura e omertà a Tor Bella Monaca vince la criminalità, ma c'è chi rompe il silenzio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte della cittadinanza subisce questa situazione con la quale deve convivere. “No, mi scusi, non abbiamo proprio tempo. Andiamo di fretta”, rispondono gentilmente due donne che portano i cani a passeggio in un’area verde. Alcuni commercianti sostengono di non conoscere la zona perché vivono fuori; altri non possono rispondere perché il titolare non accetta perdite di tempo con persone che non siano clienti. Altri invece accettano di parlare soltanto dietro la garanzia dell'anonimato, perché “È meglio così” dato che c'è da conservare quel sottile e precario equilibrio che garantisce loro la tranquillità. "Ti ci abitui", dice un barista. "Io sono cresciuto qui. E’ la nostra realtà - spiega -. Sappiamo che qui c'è più criminalità che altrove e che le sparatorie sono frequenti ma a qualcuno fa comodo che le cose restino così". Ci sono comunque ricette per vivere tranquilli. "Il segreto è vedere tutto, conoscere tutto e fare finta di niente se vuoi vivere tranquillo soprattutto se hai un’attività da portare avanti”. (segue) (Rer)