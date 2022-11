Roma: tra paura e omertà a Tor Bella Monaca vince la criminalità, ma c'è chi rompe il silenzio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il livello del disagio sociale è chiaramente molto alto", aggiunge un altro commerciante di via Santa Rita da Cascia. "Ci sono covi", prosegue, indicando un gruppo di persone che bivaccano davanti ad un bar. "Covi di gente senza terra - racconta -. Qui si menano, ci si ubriaca e si spaccia anche, anche davanti ai cancelli delle case. Qui c’è tanta brava gente ed è la maggior parte; poi ci sono altri, molti di meno, che creano problemi a tutti. Per noi non è raro assistere in diretta all’arresto di uno spacciatore perché qui c’è un concentrato di giovani che vivono di questo. Vediamo ragazzini di 14 o 15 anni che camminano con i marsupi pieni di soldi e questo la dice lunga. Sono qui da 40 anni – continua il commerciante – siamo abituati a questo degrado e a noi non ci danno noie perché siamo stati sempre qui. Ovvio che vorremmo un contesto diverso ma come lo cambi?”. (segue) (Rer)