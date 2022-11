Roma: tra paura e omertà a Tor Bella Monaca vince la criminalità, ma c'è chi rompe il silenzio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono però altre scelte come la denuncia “ma ci vuole coraggio e chi lo fa viene additato come infame da chi vive nell’illegalità e corre rischi. Chi non lo fa deve mantenere un equilibrio”, conclude l'uomo. E c’è chi, però, ha trovato il coraggio e con la macchina dei carabinieri davanti l’ingresso del portone di casa. Si tratta di Tiziana Ronzio, presidente della associazione “Tor più bella”. Il suo è uno dei volti del coraggio del quartiere. Era vicina di casa di personaggi che portavano il nome di Moccia e li ha dovuti affrontare direttamente sui pianerottoli delle scale. “Vivevo un senso di frustrazione come madre e non mi capacitavo di come si potesse vivere qui”. Il via vai dello spaccio nella palazzina era frenetico. “Mi sentivo inadeguata a difendere i miei figli. Fare finta di niente non aiutava. Dovevo fare qualcosa. Sapevo che con piccole gocce non avrei fatto un mare, ma oggi posso dire che una piccola pozzanghera l’abbiamo fatta”. Ronzio ha collaborato con i carabinieri raccontando ciò che accadeva e gettando le basi per arrivare alle operazioni con le quali i militari hanno liberato le case Ater occupate da alcune famiglie malavitose, che le usavano per spacciare. “L’ho fatto con tanta paura ma i carabinieri non mi hanno fatto sentire mai sola. Oggi – dice riferendosi alla palazzina in cui vive - questo posto è diventato un presidio di legalità. Qui a fianco, però – dice anche – ci sono altre palazzine in cui si spaccia. E c’è ancora molto da fare”. (Rer)