Piemonte: la Pdl Odontoiatria solidale sbarca in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pdl sull'Odontoiatria solidale sbarcherà nell'Aula del Consiglio regionale del Piemonte. Il via libera è arrivato oggi nella commissione Sanità. Il provvedimento, che ha come primo firmatario il presidente della Commissione Alessandro Stecco (Lega), intende favorire l’attivazione di reti di collaborazione tra i medici dentisti per la coprogettazione di azioni a fini di solidarietà sociale per le fasce più deboli della popolazione. (Rpi)