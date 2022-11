Tlc: Labriola (Tim), telefonia è bene essenziale, basta Iva al 22 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro le difficoltà del settore delle telecomunicazioni "c'è una soluzione semplice, che si sta discutendo al livello governativo, non applichiamo l'Iva al 22 per cento che è quella dei beni di lusso". Lo ha detto Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, nel corso della registrazione "Quarta Repubblica" in onda questa sera di Rete4. "La telefonia è diventata un bene essenziale, perché devo pagare il 22 per cento dio Iva? Questo permetterebbe ai clienti finali di avere un prezzo basso e alle aziende di recuperare", ha spiegato. (Rin)