Algeria-Cina: compagnie energetiche Sonatrach e Sinopec firmano un memorandum d’intesa (2)

- Come ricorda il gruppo algerino, Sinopec è presente in Algeria dal 2002 e gestisce con Sonatrach il giacimento di Zarzaitine, situato nel bacino di Illizi, vicino al confine tra Algeria e Libia, nell'ambito di un contratto di associazione teso ad aumentare il tasso di recupero delle riserve di greggio in essere. Il 28 maggio scorso, Sonatrach e il partner Sinopec Overseas Oil & Gas Limited (Soogl) hanno firmato un contratto per la condivisione della produzione di Zarzaitine, ai sensi della legge n. 19- 13 che disciplina le attività in materia di idrocarburi. "L'importo complessivo degli investimenti previsti per l'attuazione del programma di lavoro concordato per lo sviluppo e lo sfruttamento (del giacimento) è stimato a 490 milioni di dollari. Le attività dovrebbero consentire il recupero di quasi 95 milioni di barili di petrolio", si legge nel comunicato. (Ala)