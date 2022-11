Migranti: Tajani, ogni nave Ong è diversa, dobbiamo valutare caso per caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su nuovi sbarchi di migranti, l'Italia deciderà caso per caso. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "Le Ong devono rispettare determinate regole, ma dipende da cosa fanno per poter decidere di fermare uno sbarco", ha detto ai cronisti. "Dipende da quello che accade, ogni fatto è diverso dall'altro, non sono tutti uguali. Il capitano di una nave è tenuto, se prende le persone in mare, a fare relazione all'autorità italiana, quella è già la prima cosa che abbiamo chiesto", ha proseguito Tajani. "Se non ci sono quelle relazioni è difficile poter accettare di far entrare nei porti italiani gruppi di persone che non conosciamo e non sappiamo chi sono", ha aggiunto. "Quando ci sono stati gruppi di persone che hanno avuto bisogno, non c'è mai stata da parte italiana una mancanza per quanto riguarda la solidarietà. Mentre fermavamo una nave entravano altre 600 persone con barche normali, cioè persone che veramente fuggivano e che avevano attraversato il Mediterraneo con barche private, non organizzate dalle Ong", ha concluso. (Beb)