Roma: fino al 20 novembre riscaldamenti per massimo 4 ore, Gualtieri firma ordinanza

22 luglio 2021

- E' appena stata firmata l'ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che consente l’accensione dei riscaldamenti per un massimo di 4 ore giornaliere a partire da oggi fino al 20 novembre. Oltre a quanto già disposto nell'ordinanza sono confermate le temperature massime consentite: 17 gradi più due di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; e 19 gradi più due di tolleranza per tutti gli altri edifici. (Rer)