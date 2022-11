Italia-Ucraina: colloquio Lollobrigida-Solskyi per garantire esportazioni grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in video collegamento, "ho avuto un colloquio con il ministro dell’Agricoltura dell’Ucraina, Mykola Solskyi. Un confronto durante il quale è stata ribadita la necessità di cooperare per affrontare le prossime sfide nel delicato contesto geopolitico che stiamo vivendo. Bisogna continuare a garantire le esportazioni di grano ucraino verso il continente africano, con l’obiettivo di mitigare gli effetti del conflitto sulla sicurezza alimentare e contenere le possibili conseguenze sotto il profilo della pressione migratoria verso l’Ue. Occorre sostenere quei Paesi economicamente più svantaggiati per evitare che la crisi alimentare spinga donne e uomini ad abbandonare le proprie casa e famiglie perché costretti dalla fame, incrementando ancora di più il dato già all'armante di questo fenomeno". Lo dichiara in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. (Com)