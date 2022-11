Iran: Casa Bianca, abusi diritti umani e uccisione dei cittadini non possono passare inosservati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “seriamente preoccupati” per la situazione in Iran, dove gli arresti di massa e i processi organizzati ai danni dei manifestanti, che da settimane protestano contro un governo responsabile di abusi dei diritti umani, sono culminati nella condanna a morte di una persona da parte della magistratura. Lo ha detto in una nota il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. “La notizia arriva poco dopo che il prigioniero politico Hossein Ronaghi è stato trasferito dalla prigione di Evin ad un ospedale a Teheran, dopo aver subito torture: tutto il mondo sta guardando quello che succede in Iran, e gli abusi sistematici dei diritti umani da parte del governo non possono passare inosservati e senza conseguenze”, ha detto, aggiungendo che le centinaia di persone “uccise dalle autorità di Teheran meritano giustizia”. (Was)