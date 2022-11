Usa: da Casa Bianca condoglianze dopo sparatoria in Virginia, violenza armata è un peso insostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime rimaste uccise a seguito della sparatoria che ha avuto luogo ieri sera a Charlottesville, nel campus dell’Università della Virginia. Lo ha detto in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “L’amministrazione è in contatto con le autorità statali e locali, ed è grata alle forze dell’ordine che hanno risposto all’incidente: la violenza armata rappresenta ormai un peso insostenibile per molte famiglie statunitensi, e dobbiamo fare di più per garantire la sicurezza delle comunità”, ha detto, sottolineando la necessità di approvare un divieto alla vendita di fucili d’assalto alla popolazione civile. (Was)