Veneto: assessore Ambiente, miglioramento in qualità aria ma sono evidenti limiti geomorfologici

- Il summit “Aria pulita per il Veneto”, organizzato dalla regione in collaborazione con Legambiente, è stato "un confronto positivo con gli amministratori delle città capoluogo ma anche un'occasione per fornire i dati del lavoro svolto negli ultimi anni, che ha portato a continui miglioramenti della qualità dell'aria sebbene ci troviamo a vivere in un'area, il Bacino Padano, fortemente antropizzata e che si caratterizza altresì per una serie di evidenti limiti geomorfologici". Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'Ambiente Gianpaolo Bottacin. La regione fino a qui ha investito 834 milioni e diverse sono state le misure adottate su questo tema. "In generale – ha proseguito Bottacin – registriamo una costante riduzione degli inquinanti, che ci stimola a continuare sul percorso intrapreso. Diventa tuttavia fondamentale l'intervento dello Stato per spiegare al legislatore europeo le differenze che caratterizzano i territori e la presenza di situazioni molto particolari, come è il caso del Bacino Padano, dove nonostante il massimo impegno è impossibile raggiungere le performance nei modi e nei tempi richiesti". (Rev)