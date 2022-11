Veneto: Zaia, complimenti a Stefano Lain eletto presidente Consiglio autonomie locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Stefano Lain "neo presidente del Consiglio delle autonomie locali del Veneto, i migliori auguri di buon lavoro e mi congratulo con lui per la nomina. Gli Enti locali sono per la Regione imprescindibili partner istituzionali, con quali ogni giorno ci si confronta per il bene dei cittadini e la crescita del territorio". Con queste parole il presidente della regione Veneto Luca Zaia si è congratulato con il sindaco di Grisignano di Zocco. "Mi complimento anche per la nomina del resto dei componenti dell'ufficio di presidenza - ha poi aggiunto -. Sono certo che il Consiglio delle autonomie continuerà ad essere un soggetto di confronto costruttivo per la Regione".(Rev)