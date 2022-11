Finlandia: Italia premiata al Gala del Turismo finlandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia protagonista al “Finnish Travel Gala 2022”, vetrina annuale dell’industria del turismo finlandese. Come riferisce un comunicato stampa, all'Italia è stato infatti riconosciuto il prestigioso titolo di “destinazione internazionale dell’anno”, con la seguente motivazione: “Cos’è l’Italia? Meraviglie architettoniche, capolavori artistici e artigianali, interpretazioni operistiche mozzafiato, appuntamenti culturali, storia, cucina e vino, spiagge, monti, paesaggi suggestivi, borghi quieti e città pulsanti vita senza sosta. C’è qualcosa che non si può ammirare in Italia? Un Paese dove riesci sempre a scoprire qualcosa di nuovo ed interessante, per tornarci ancora e ancora”. Il premio, ritirato dalla direttrice dell’Ufficio Enit di Stoccolma e dal consigliere dell’ambasciata d’Italia ad Helsinki, testimonia non solo della generale ammirazione del turista nordico per le bellezze dell’Italia, ma anche della capacità di attrazione dell’amplissima offerta italiana, che fa del nostro Paese una destinazione privilegiata per l’industria turistica finlandese. Non a caso il “Finnish Travel Gala” è l’evento di maggior richiamo organizzato annualmente da Smal, associazione di categoria del settore turistico nazionale che conta circa 180 operatori turistici finlandesi. (Sts)